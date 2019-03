Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Kirn (ots)

Am Freitag bog im Stadtteil Kirnsulzbach gegen 12:35 Uhr ein Sattelzug litauischer Herkunft von der Straße "An der Bahn" nach links in die Straße "In der Annenwies" ab. Hierbei wurde der Jägerzaun eines Eckgrundstückes sowie der Mast einer Straßenlaterne erheblich beschädigt. Der 30-jährige Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort, konnte jedoch wenig später von der Polizei samt dem Sattelzug auf einem Firmengelände in Kirn angetroffen werden. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er musste an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung zahlen.

