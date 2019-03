Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Kirn (ots)

Bereits am 27.12.2019 zwischen 19:20 und 20:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Lild in Kirn ein geparkter weißer Dacia Sandero von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um verursachten Schaden zu kümmern. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang und / oder dem Verursacherfahrzeug machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Kirn (06752-1560) oder jede andere Polizeidienststelle.

