POL-PIKIR: PKW gegen Telefonmast

Am 01.03.2019 gegen 10.45 Uhr befuhr ein 18-jähriger junger Fahrer die K4 aus Richtung Hennweiler kommend in Richtung Kellenbach. Nach eigenen Angaben wollte er auf der abschüssigen Strecke etwas aufheben, das auf der Beifahrerseite in den Fußraum gefallen sei. Hierbei habe er das Lenkrad nach links verrissen und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei stößt er mit dem PKW gegen einen Telefonmast. Der Mast brach, fiel aber glücklicherweise nicht um, da er von dem dagegen gestoßenen PKW gehalten wurde. Durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei Kirn konnte der Mast mittels Kran abgesichert werden. Nach der Bergung des PKW konnte der Mast umgelegt werden, ohne dass hierbei die Telefonleitung gekappt wurde. Der Unfallfahrer wurde gebührenpflichtig verwarnt.

