Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: PKW überschlägt sich

Hennweiler, K5 (ots)

Am 26.02.2019 gegen 17:50 Uhr befuhr ein PKW Fahrer die K 5 in Richtung Oberhausen. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der angrenzenden Böschung. Das Fahrzeug wurde hierbei total beschädigt. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste in ein nahegelegenes Klinikum eingeliefert werden.

