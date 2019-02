Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am heutigen Morgen zwischen 09.00 Uhr und 10.30 Uhr kam es auf dem öffentlichen Parkplatz im Steinweg Ecke Rechte Hahnenbachstraße in Kirn zu einer Verkehrsunfallflucht an einem schwarzen Mazda 2 mit BIR-Kennzeichen. Der unbekannte Verursacher beschädige vermutlich beim Ausparken die linke Fahrzeugseite des ordnungsgemäß geparkten PKW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wir bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder Unfallhergang geben können, sich mit der Polizei Kirn in Verbindung zu setzen.

