POL-PIKIR: Einbruch in Kneipe Check In

In der Nacht zum 23.02.2019 wurde in die Gaststätte "Check In" in der Bahnhofstraße in Kirn eingebrochen. Der Einbruch wurde gegen 02:45 Uhr der Polizeiinspektion Kirn gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Haupteingangstür, unter Einsatz von Hebelwerkzeug, mit massiver Gewalt-/Krafteinwirkung aufgehebelt wurde. Im Inneren der Kneipe wurden Zigaretten- und Geldspielautomaten sowie die Kasse aufgebrochen. Bei der Anzeigenaufnahme konnten mehrere potentielle Spurenträger sichergestellt werden. Bislang ist unbekannt welche Beute der / die Täter machten. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn (06752-1560) oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

