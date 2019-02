Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Kirn, L183 Höhe Steinbruch (ots)

Am 22.02.2019 gegen 12:35 Uhr befuhr ein 30-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Hyundai die L183 von Hochstetten-Dhaun aus kommend in Fahrtrichtung Kirn. Im Kurvenbereich, in Höhe des Steinbruchs von Kirn, verlor er in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei geriet er mit seinem Heck in den Gegenverkehr. Dort stieß er sodann mit einer entgegenkommenden 40-jährigen Audi-Fahrerin zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte bei circa 8.000EUR liegen. Den Hyundai-Fahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

