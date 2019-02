Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Pkw unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz geführt

Kirn (ots)

Am späten Abend des 21.02.2019 wurde ein 45-jähriger in Kirn wohnender Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er war aufgefallen weil die Kennzeichenschilder seines Opel keine Zulassungsplakette trugen. Bei dem Mann wurden neben einer ausgeprägten verbal aggressiven und aufbrausenden Haltung auch körperliche Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Obwohl sein Auto bereits im Dezember wegen mangelndem Versicherungsschutz behördlich außer Betrieb gesetzt worden war fuhr er dennoch und zumindest an diesem Abend wiederholt ohne den erforderlichen Versicherungsschutz und ohne Zulassung. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen noch an. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

