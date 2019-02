Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Kirn, Obersteiner Straße (ots)

Am 16.02.2019 um 15.50 Uhr befuhr die 37jährige Fahrerin eines PKW Opel in Kirn die Obersteiner Straße stadteinwärts. In Höhe der Obersteiner Straße 15 kommt der Fahrerin ein silberner PKW entgegen. Im Vorbeifahren kommt es zur Kollision der beiden linken Außenspiegel. Am linken Außenspiegel der 37jährigen Opel-Fahrerin entstand Sachschaden. Der andere Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zu dem flüchtenden Fahrzeug, einem silberfarbenen PKW, möglicherweise einem Opel Meriva, machen können. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 in Verbindung zu setzen.

