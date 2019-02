Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Kaminbrand

Bad Sobernheim (ots)

Am 13.02.2019 kam es gegen 17.00 Uhr in der Monzinger Straße zu einem sogenannten Kaminbrand in einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr Bad Sobernheim konnte den Brand zügig löschen. Während der Einsatzmaßnahmen musste der Verkehr zeitweise geregelt werden. Es kam weder zu Personen-, noch Gebäudeschaden.

