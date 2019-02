Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall

Bad Sobernheim (ots)

Ein Pkw befährt die L232 aus Richtung Meddersheim kommend in Fahrtrichtung Stadtzentrum. Ein zweiter Pkw befährt die Meddersheimer Straße in Fahrtrichtung L 232. An der Kreuzung missachtet der Verursacher die Vorfahrt des bevorrechtigten Fahrzeuges und fährt in den Kreuzungsbereich hinein. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge sind noch fahrbereit. Gegen den Verursacher wird ein Ordnungswidrigkeiten Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell