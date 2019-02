Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person auf der B41

Bad Sobernheim (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person auf der B41 Heute Morgen um 06.13 Uhr kam es zu einem Alleinunfall auf der B41. Der 22 Jahre alte Fahrer eines BMW kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. In Folge dessen verlor er beim Auffahren auf eine beginnende Leitplanke den Bodenkontakt und rutsche auf der linken Fahrzeugseite ca. 150 Meter weiter in eine Böschung mit Heckenbewuchs. Der Fahrer konnte sich selbst auf dem Fahrzeug befreien und die Rettungsdienste informieren. Er erlitt nur leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug und den Verkehrssicherungseinrichtungen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 10000 Euro.

