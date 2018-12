POL-PIKIR: Störfall in Chemieunternehmen

Bad Sobernheim (ots) - Am 05.12.2018 kam es um 23.30 Uhr zu einem Störfall in einem Chemieunternehmen in der Haystraße. Nach einem Alarm der Brandmeldeanlage wurde die Feuerwehr aus Bad Sobernheim zu der Fertigungshalle des Chemieunternehmens gesandt. In einem Chlorkessel war aufgrund eines technischen Defektes in der Steuerungsanlage Überdruck entstanden, worauf starker Rauch in die Fertigungshalle drang. Die Feuerwehr konnte zusammen mit einem Verantwortlichen des Unternehmens die Anlage abschalten und somit einen Brand verhindern. Für die Bevölkerung und Mitarbeiter des Unternehmens bestand zu keinem Zeitpunkt eine ernsthafte Gefahr.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell