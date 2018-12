2 weitere Medieninhalte

Kirn (ots) - Bereits am 04.12.2018 zwischen 17 und 21 Uhr kam es im Bereich Kallenfelser Straße in Kirn zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Hierbei wurden zwei Müllcontainer und mehrere Hauswände beschmiert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kirn.

