POL-PIKIR: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kirn (ots) - Am 04.12.2018 um 14.55 Uhr kam es in der Obersteiner Straße in Kirn zu einem Verkehrsunfall, wobei ein 7 Jahre altes Kind leicht verletzt wurde. Ein 93 Jahre alter Fahrer eines AUDI befuhr die Obersteiner Straße (L182) stadtauswärts in Richtung B41. Plötzlich lief das in Folge verletzte Mädchen unachtsam zwischen zwei Fahrzeugen auf die Straße. Dem Mann war es trotz geringer Geschwindigkeit und umgehend eingeleiteter Notbremsung nicht mehr möglich rechtzeitig zum Stillstand zu kommen und touchierte das Kind mit der vorderen Stoßstange. In Folge dessen kam das Mädchen zu Fall und verletzte sich an der Stirn (Hämatom und Schürfwunden). Das Kind wurde durch die Besatzung des anwesenden Rettungswagen Erstversorgt und danach in das Krankenhaus Idar-Oberstein verbracht. Ein Sachschaden entstand nicht.

