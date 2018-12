POL-PIKIR: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Odernheim (ots) - Im Zeitraum vom 26.11. bis 30.11. wurde aus einem Einfamilienhaus in der Staudernheimer Straße Bargeld gestohlen. Der oder die Täter nutzten die regelmäßige Abwesenheit des Eigentümers unter der Woche aus und gelangten durch eine unverschlossene Kellertür in das Anwesen. Im Kellergeschoß wurden Schränke und Behältnisse durchsucht. Anschließend brachen die Täter die abgeschlossene Verbindungstür zum Treppenhaus in das Erdgeschoß auf und setzen dort die Absuche fort. In einem Zimmer wurden sie fündig und entnahmen einen dreistelligen Bargeldbetrag aus einer unverschlossenen Geldkassette.

