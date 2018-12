POL-PIKIR: Bad Sobernheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B41

Bad Sobernheim (ots) - Am 02.12.2018 befuhr die 27 Jahre alte Fahrerin eines AUDI A8 die B41 aus Richtung Bad Kreuznach kommend in Richtung Kirn. In Höhe der Auffahrt Bad Sobernheim Steinhardt / L233 verlor sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Daraufhin schleuderte sie über die Fahrbahn und kollidierte erneute mit der linken Schutzplanke. Es werden insgesamt ca. 50 Meter Schutzplanke beschädigt. Ein nachfolgender PKW fährt in das Trümmerfeld und erleidet ebenfalls einen Sachschaden.

Es entsteht ein Sachschaden von insgesamt ca. 14000EUR. Verletzt wird niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell