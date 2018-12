POL-PIKIR: Nachtrag zur Vermisstensuche vom 30.11.

Kirn (ots) - Die Suche nach der seit gestern vermissten Person im Bereich des ehemaligen Steinbruchgeländes wurde am heutigen Tag fortgesetzt und konnte in den Nachmittagsstunden eingestellt werden nachdem die vermisste Person in der Kirner Wohnung eines Bekannten angetroffen werden. Der 29-jährige Mann war wohlauf.

