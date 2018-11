POL-PIKIR: Einbruch in Pizzeria

Kirn, Turnstraße (ots) - Am 30.11.2018 in der Zeit von Null Uhr bis 06:45 Uhr morgens drangen bislang unbekannte Täter über das Schwimmbadgelände in die dortige Pizzeria ein. In das darunter befindliche Büro des Bademeisters verschafften sich die Täter ebenfalls gewaltsam Zutritt. Nach ersten Erkenntnissen wurden eine Kaffeemaschine sowie ein Monitor entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn, Telefon 06752/1560, zu melden.

