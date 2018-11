POL-PIKIR: Einbruchsdiebstahl in das Sportheim des VFL Simmertal

Simmertal (ots) - Am 29.11.2018 in der Zeit von 00.00 Uhr bis 16.00 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl im Vereinsheim des VFL Simmertal. Unbekannte Täter schlugen mit einem zuvor im Ortsbereich Simmertal entwendeten Kanaldeckel den Glaseinsatz der Eingangstür ein und durchsuchten das gesamte Vereinsheim. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 700 EUR. Bei dem Kanaldeckel handelt es sich um die große, quadratische Ausführung. Da der Deckel in ca. 1 Kilometer Entfernung entwendet wurde, ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem Fahrzeug zum Tatort gefahren ist. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kirn.

