POL-PIKIR: Einbruchsdiebstahl in Malerfachbetrieb

Hochstetten-Dhaun (ots) - Im Laufe der letzten Tage wurde durch unbekannte Täter in einen Malerfachbetrieb in Hochstetten-Dhaun eingebrochen. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca. 1000EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kirn.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell