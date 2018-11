POL-PIKIR: Einbruchsversuch in Schule

Kirn (ots) - In der Nacht vom 28. auf den 29.11.2018 versuchten Unbekannte in das Schulgebäude der Realschule Plus in der Kallenfelser Straße einzudringen. Ein Fenster des Besprechungsraumes wurde beschädigt. Es gelang jedoch nicht, durch das gesplitterte Fenster in das Schulgebäude einzudringen. Der oder die Täter zogen unverrichteter Dinge wieder ab. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn!

