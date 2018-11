POL-PIKIR: Diebstahl eines Gullydeckel

Simmertal (ots) - In der Nacht zum 29.11.2018 entnahmen bislang unbekannte in der Brunkensteinstraße Ecke Am Vogelsberg einen Gullydeckel am Fahrbahnrand. Aufmerksame Passanten meldeten die Gefahrenstelle und sicherten diese bis zum Eintreffen der Polizei ab, um ein mögliches Unglück zu verhindern. Die Polizei will hiermit eindringlich darauf aufmerksam machen, dass es sich hierbei um kein Kavalliersdelikt, sondern abgesehen von dem Diebstahl, um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr handelt, welcher mit Geld-/ oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren geahndet wird. In bestimmten Fällen handelt es sich sogar um einen Verbrechenstatbestand der eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zur Folge haben kann. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn oder jede andere Polizeidienststelle

