Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Notlandung eines Kleinflugzeugs aufgrund technischen Defekts

Bingen-Sponsheim (ots)

Am Donnerstag, den 25.06.2026 gegen 07:45 Uhr musste ein Kleinflugzeug aufgrund eines technischen Defekts auf einem landwirtschaftlich genutzten Feld bei Bingen-Sponsheim notlanden. Dem 48-jährigen Piloten aus der Verbandsgemeinde Gau-Algesheim gelang es, das Kleinflugzeug kontrolliert auf dem Feld aufzusetzen und dieses im Anschluss selbstständig und unverletzt zu verlassen. Bei der Notlandung wurde das Kleinflugzeug beschädigt. Zudem entstand Sachschaden an der landwirtschaftlichen Fläche. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

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