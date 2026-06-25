PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Notlandung eines Kleinflugzeugs aufgrund technischen Defekts

Bingen-Sponsheim (ots)

Am Donnerstag, den 25.06.2026 gegen 07:45 Uhr musste ein Kleinflugzeug aufgrund eines technischen Defekts auf einem landwirtschaftlich genutzten Feld bei Bingen-Sponsheim notlanden. Dem 48-jährigen Piloten aus der Verbandsgemeinde Gau-Algesheim gelang es, das Kleinflugzeug kontrolliert auf dem Feld aufzusetzen und dieses im Anschluss selbstständig und unverletzt zu verlassen. Bei der Notlandung wurde das Kleinflugzeug beschädigt. Zudem entstand Sachschaden an der landwirtschaftlichen Fläche. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 19:19

    POL-PIBIN: Tunkenheit im Straßenverkehr

    Waldalgesheim (ots) - Am 24.06.2026 gegen 17:10 Uhr wird durch eine aufmerksame Mitteilerin der Polizeiinspektion Bingen gemeldet, dass soeben in der Gartenstraße in Waldalgesheim ein PKW gegen eine Hausmauer gefahren sei. Als der Fahrer ausstieg, wirkte er auf die Mitteilerin deutlich alkoholisiert. Die Örtlichkeit wird durch die Streife unverzüglich aufgesucht. Hierbei kann das gemeldete Fahrzeug, erneut fahrend, ...

    mehr
  • 21.06.2026 – 17:11

    POL-PIBIN: Verkehrsüberwachung verschiedener Örtlichkeiten in Bingen

    Bingen (ots) - Am 21.06.2026 wurde durch Beamte der PI Bingen im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 16:10 Uhr eine Verkehrsüberwachung an zwei Örtlichkeiten in Bingen durchgeführt. Konkret wurde im Heilig-Kreuz-Weg in Bingen das an Sonn- und Feiertagen geltende Durchfahrtsverbot kontrolliert. Obwohl an besagter Örtlichkeit in der Vergangenheit bereits wiederholt ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 20:40

    POL-PIBIN: Fahren ohne Versicherungsschutz - dafür unter Cannabiseinfluss

    Bingen-Büdesheim (ots) - Am Montag, den 15.06.2026, gegen 19:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Binger Hitchinstraße den 22-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Der Fahrer hatte zuvor versucht, während der Fahrt das an seinem Elektrokleinstfahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen mit dem Fuß zu verdecken. Kurz darauf stellte sich auch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren