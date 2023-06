Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht!

Weiler bei Bingen (ots)

Am 17.06.2023 gegen 00:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hofstraße in Weiler. Hierbei kollidierte ein PKW mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 5500EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell