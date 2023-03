POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) - Sprendlingen, 27.02., Schulstraße, 08:14 Uhr. Eine PKW-Fahrerin befuhr die Schulstraße von der Kreuznacher Straße aus in Fahrtrichtung Elisabethenstraße. Auf Höhe Hausnummer 53 querte plötzlich ein 7-jähriges Kind die Fahrbahn von links und lief gegen die Fahrertür. Dabei verletzte es sich leicht am Fuß und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: ...

