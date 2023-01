Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen (ots)

Bingen, 26.01., Saarlandstraße, 11:10 Uhr. Bei einer allgemeinen Streifenfahrt in Richtung Stadt wurden die Beamten auf einen Radfahrer aufmerksam, der einen Fußgänger begleitete, ohne dabei die Pedale zu betätigen. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten einen eingebauten Elektromotor, mit dem das Fahrrad alleine schon auf 25 km/h kam. Ein Versicherungskennzeichen suchten die Beamten vergebens, so dass kein ausreichender Versicherungsschutz bestand. Der Mann behauptete, dies nicht gewusst zu haben. Da er glaubhaft versicherte, von nun an schieben zu wollen, wurde auf eine Sicherstellung des E-Bikes verzichtet

