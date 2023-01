Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruchsdiebsthal

Bingen (ots)

In der Zeit vom 31.12.2022, 18.00 Uhr bis Montag, 02.01.2023, 10.00 Uhr, wurde die Terrassentür einer Gaststätte in Bingen, Am Speisemarkt aufgehebelt. Der Zigarettenautomat samt Inhalt wurde entwendet. Zurzeit liegen keine Hinweise auf die möglichen Täter vor. Hinweise erbeten an die Polizei Bingen.

