POL-PIBIN: Weiterfahrt eines E-Scooters untersagt

Bingen (ots) - In der Zeit vom 17.12.2022, 13:30 Uhr, bis zum 18.12.2022, 09:45 Uhr kommt es in der Jakob-Ebersmann-Straße in Bingen-Büdesheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Fahrzeughalter parkte hier sein Fahrzeug zu genannter Zeit ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Jakob-Ebersmann-Straße ab. Der unbekannte Unfallverursacher kommt vermutlich auf Grund der winterlichen Straßenverhältnisse ...

mehr