Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt ohne Führerschein, jedoch unter Betäubungsmitteleinfluss

Münster-Sarmsheim (ots)

Am 28.09.2022 um 15:45 Uhr unterzog eine Streife der PI Bingen in der Rheinstraße in Münster-Sarmsheim den Fahrer eines Kleinkraftrads einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass der bereits wegen eines gleichgelagerten Delikts auffällig gewordene 27-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Neben dieser Tatsache zeigten sich bei dem Fahrer Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum, was sich in einem Drogenschnelltest bestätigte. Gemäß Testergebnis kommt ein Konsum von Amfetamin in Betracht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

