POL-PIBIN: Ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinwirkung

Bingen-Büdesheim, Keppsmühlstraße (ots) - 06.08.2022, 11.30 Uhr, bis 10.08.2022, 14.00 Uhr In der Zeit vom 06.08.2022, 11.30 Uhr, bis 10.08.2022, 14.00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen ordnungsgemäß geparkten PKW Peugeot mit BIN-Kennzeichen. Die vordere Beifahrertür wies deutliche Kratzer auf. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen ...

