POL-PIBIN: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Bingen, Hauptbahnhof (ots) - 08.08.2022, 16.00 Uhr, bis 09.08.2022, 07.00 Uhr In der Zeit vom 08.08.2022, 16.00 Uhr, bis 09.08.2022, 07.00 Uhr, wurden im Bereich des Hauptbahnhofes, neben Gleis 7, mehrere schwere Arbeitsgeräte, die zur Weichenvormontage genutzt werden, entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: ...

