POL-PIBIN: Streit endet in tätlicher Auseinandersetzung; gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.

Bacharach-Steeg, Blücherstraße (ots)

10.08.2022, 10:45 Uhr

Ein 56-jähriger PKW-Führer befuhr die Blücherstraße aus Richtung Innenstadt kommend. Ein 32-jährige Paketfahrer parkte in entgegengesetzter Richtung am rechten Fahrbahnrand und lieferte ein Paket aus. Da die Fahrbahn in diesem Bereich sehr eng war, beschwerte sich der PKW-Fahrer lautstark über das geparkte Zustellerfahrzeug. Sodann stieg er aus, schlug dem Auslieferungsfahrer mit der Faust in den Bauch, woraufhin dieser versuchte, nach seinem Kontrahenten zu treten, was misslang. Anschließend stieg der 56-jährige wieder in sein Fahrzeug und wollte seine Fahrt fortsetzen. Der Paketfahrer begab sich vor das Fahrzeug des Widersachers, um ein Foto des Kennzeichens und des Fahrers als Beweismittel zu fertigen. Der 56-jähige fuhr laut neutralen Zeugenaussagen mit seinem Fahrzeug auf den Paketfahrer zu; dieser fiel auf die Motorhaube und wurde zirka 2 Meter "mitgeschleift", wobei er mit seinem Handy zweimal auf die Motorhaube einschlug. Anschließend rollte er sich von der Motorhaube ab und schlug mit dem Handy gegen die rechte Beifahrerseitenscheibe. Beim Eintreffen der Beamten waren die Parteien getrennt, die Lage gestaltete sich ruhig. Der DPD-Fahrer erlitt Schürfwunden an den Unterarmen, am Fahrzeug des 56-jährigen entstand Sachschaden. Die Beteiligten Personen wollten sich nicht weiter zu den Geschehnissen äußern. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

