POL-PIBIN: Brand auf Trechtingshausener Campingplatz

Bingen (ots) - Am Freitag, dem 29.07.2022 von 10.45 Uhr bis 12.15 Uhr parkte das Fahrzeug einer Stromberger Bürgerin auf dem Parkplatzgelände des Carl-Puricelli-Platz in Bingen. Beim Wiedereintreffen stellte die Fahrerin einen größeren Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Hier wurden Schäden in 36 bis 67 cm Höhe sowie blaue Fremdfarbanhaftungen vom unfallverursachenden Fahrzeug hinterlassen. Die Polizei Bingen ...

