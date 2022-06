POL-PIBIN: Unfall mit Personenschaden

Bingen-Sponsheim, In der Weide (ots) - 55411 Bingen am Rhein, In der Weide 20, 24.06.2022, 17:00 Uhr, bis 27.06.2022, 08:00 Uhr Bisher unbekannte Täter entwendeten fünf in der Straße abgestellte Kunststoffbehälter mit Aluminiumschrott im Wert von 1000,00 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de ...

