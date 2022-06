Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruchsdiebstahl in Kirche

Welgesheim (ots)

Am 16.06.2022 wurde in der Zeit zwischen 22:00-23:00 Uhr in die katholische Kirche eingebrochen. Hierbei verschafften sich der oder die unbekannten Täter über die Eingangstür der Sakristei Zutritt zu der Kirche. In der Kirche wurden mehrere Gegenstände angegangen, das genaue Diebesgut ist derzeit noch nicht beziffert. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Ein Zeuge konnte im Tatzeitraum einen lauten Knall und eine männliche Person im Bereich der Eingangstür der Sakristei wahrnehmen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich am Tor der Kirche ein Fahrrad mit einer orangefarbenen Gabel.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die genannte Dienststelle.

