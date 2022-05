Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: körperliche Auseinandersetzung an Grillhütte

Oberheimbach, Grillhütte (ots)

26.05.2022, 23:40 Uhr

Vier Jugendliche/Heranwachsende aus Ingelheim erschienen an der Grillhütte und suchten Streit mit dort feiernden Erwachsenen. Es kam zu körperlichen Angriffen auf die Feiernden. Dabei wurden vier Personen verletzt. Die flüchtigen Täter konnten in der Ortslage Oberheimbach durch Polizeibeamte in einem Fahrzeug angetroffen, angehalten und kontrolliert werden. Gegen Sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell