POL-PIBIN: Kennzeichendiebstahl

Bingen-Stadt (ots) - 26.05.2022, 10.15 Uhr Im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit wurde ein PKW Renault mit bulgarischer Zulassung festgestellt. Das Fahrzeug wurde am Rheinkai einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer seit Juli 2021 seinen festen Wohnsitz und somit seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland begründete, ohne entsprechende Steuern zu entrichten. Rückfragen bitte an: ...

mehr