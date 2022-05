POL-PIBIN: Fahrten unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) - Am Samstag früh kurz vor 02:00 Uhr, ging ein Notruf ein, dass in einer Wohnung in Bingen-Bingerbrück, zwei Personen betrunken randalieren würden. Bei Eintreffen der Streife reagierten die beiden 28 und 31-jährigen derart aggressiv, dass weitere Streifen zur Unterstützung angefordert werden mussten. Beide Personen mussten in Gewahrsam genommen werden, da nur so verhindert werden konnte, dass sie andere ...

mehr