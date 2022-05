Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Auseinandersetzungen auf der Kerb in Bingen-Sponsheim

Bingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Zusammenhang mit der Kerb in Bingen-Sponsheim zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen bei denen mehrere Personen leicht verletzt wurden. Die Polizei Bingen musste mit mehreren Streifenbesatzungen vor Ort die Konfliktparteien trennen. Eine Gruppe aggressiver Personen wurde der Kerb verwiesen. Da eine 24- jährige Person aus dieser Gruppe diesem Platzverweis nicht nachkam und zudem versuchte eine Polizeibeamtin durch einen Faustschlag zu verletzen, wurde diese gefesselt und in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete die Person Widerstand. Mehrere Strafanzeigen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell