Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss III

Bingen (ots)

Bingen, 05.05., Koblenzer Straße, 19:10 Uhr. Der Fahrer eines Ford Fiesta geriet in eine Polizeikontrolle. Der 21-jährige Fahrer zeigte eindeutige Zeichen eines Betäubungsmittelkonsums. Er gab einen Cannabis-Konsum zu, was ein Test zusätzlich bestätigte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Er wurde zwecks Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht.

