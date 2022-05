POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots) - Bingen, 03.05., Mühlweg, 23:05 Uhr. Die Beamten kontrollierten den Fahrer eines Ford Galaxy mit bulgarischem Kennzeichen. Der 25-Jährige hat seinen Wohnsitz seit 2000 in Deutschland, entrichtet aber seitdem keine Kraftfahrzeugsteuer für das genutzte Fahrzeug. Er gab an, von dem Gesetz nichts gewusst zu haben. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: ...

mehr