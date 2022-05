Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Raub in Bingen

Bingen (ots)

Am Samstag den 30.04.2022 gegen 22:30 Uhr meldet sich ein 30-jähriger Mann aus Bingen telefonisch auf der Dienststelle in Bingen am Rhein und gibt an, von 5-6 männlichen Personen im Alter von 17-23 Jahren beraubt worden zu sein. Diese hätten ihn unter dem Vorwand, ihm eine Mitfahrgelegenheit organisieren zu können, in einen abgelegenen Weg in Bingen gelockt, ihn dort geschlagen und getreten und ihm sein Portemonnaie entwendet. Angaben zum Tathergang oder eine Täterbeschreibung konnte der Geschädigte nicht machen. Der Geschädigte erleidet eine Platzwunde auf dem Kopf und eine Schramme auf der linken Wange, sonst weist er keine Verletzungen auf.

