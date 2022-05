POL-PIBIN: Fahren unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) - Bingen, 28.04., Saarlandstraße, 08:33 Uhr. Ein Mann bog mit seinem Motorrad aus der Nahestraße in die Saarlandstraße ein. Er beschleunigte, um einem herannahenden Fahrzeug auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Er verletzte sich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 ...

mehr