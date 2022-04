POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots) - Bingen, 28.04., Schloßbergstraße, 06:00 Uhr - 06:45 Uhr. Eine Frau parkte ihren schwarzen Audi A4 Avant in Queraufstellung. Als sie zu diesem zurückkehrte, bemerkte sie einen frisch entstandenen Schaden an der Fahrerseite ihres Fahrzeugs. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen zum Unfallflüchtigen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen ...

