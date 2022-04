Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bingen (ots)

Am Samstagmorgen ereignete sich auf der Landstraße 400 in Höhe der Nahetal-Arena ein Verkehrsunfall, bei dem ein 30 jähriger Motorradfahrer aus Langenlonsheim auf ein vor ihm fahrenden Pkw auffuhr. Der Pkw musste verkehrsbedingt abbremsen, was der dahinter fahrende Motorradfahrer übersah und durch die Kollision stürzte. Der Motorradfahrer zog sich Verletzungen am Oberkörper zu, die im Krankenhaus St.-Marienwörth in Bad Kreuznach behandelt werden mussten. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell