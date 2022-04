POL-PIBIN: Versicherungskennzeichen auch für E-Roller und E-Scooter

Bingen (ots) - Am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr kam es nach Meldung zu einem Einbruch in ein Anwesen der Gaustraße in Bingen. Hierbei seinen zwei derzeit unbekannte Personen in den Innenraum des Anwesens eingedrungen und hätten dort versucht, ein Fahrrad zu entwenden. Nachdem sie daraufhin angesprochen wurden flüchteten beide Personen in Richtung Innenstadt. Der Zeuge verfolgt die Personen und versucht die flüchtende, ...

mehr