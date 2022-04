Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Erneute Streckenkontrolle nach Bürgerbeschwerde in Sprendlingen

Bingen (ots)

Am Freitagnachmittag, im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde erneut auf der Landstraße 415 von Sprendlingen in Richtung Ober-Hilbersheim in Folge einer Bürgerbeschwerde eine Kontrollstelle errichtet. Im gesamten Kontrollzeitraum konnten lediglich neun Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, wovon lediglich einer Bußgeldbewertet war. Zudem konnten ein nicht angelegter Sicherheitsgurt sowie eine abgelaufene Hauptuntersuchung festgestellt werden. Bei keinem der kontrollierten Motorräder kam es zu einer technischen Beanstandung. Als Resümee kann festgestellt werden, dass sich der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Geschwindigkeits-beschränkung hielt, insbesondere die erneut monierten veränderten und zu lauten Auspuffanlagen der Motorräder konnten nicht festgestellt werden.

