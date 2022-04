Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Geschwindigkeitsmessung

Zweiradkontrolle

Sprendlingen, L415 (ots)

Am 22.04.2022 im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr führten Beamte der PI Bingen eine Geschwindigkeitsmessung auf der insbesondere bei motorisierten Zweiradfahrern beliebten L415 zwischen Sprendlingen und Ober-Hilbersheim durch. Neben der Messung der gefahrenen Geschwindigkeit wurde das Augenmerk auf technische Veränderungen an Krafträdern gelegt. Im Rahmen der Kontrolle konnten keinerlei Geschwindigkeitsverstöße begangen durch Fahrer von Motorrädern bzw. Leichtkrafträdern festgestellt werden. Bei allen 19 in diesem Zeitraum kontrollierten Zweirädern traten keine technischen Veränderungen zu Tage. Durch keinen der Verkehrsteilnehmer*innen wurden bewusste Manipulationen an den immer wieder thematisierten Auspuffanlagen vorgenommen. Insgesamt wurden neun Geschwindigkeitsverstöße, allesamt begangen durch Fahrer*innen vierrädriger Kraftfahrzeuge dokumentiert. In acht Fällen bewegten sich die Verantwortlichen noch im Bereich eines Verwarnungsgeldes, lediglich in einem Fall musste eine Anzeige vorgelegt werden. Der 71-jährige Fahrzeugführer wurde bei erlaubten 100km/h mit 126km/h gemessen. Er muss nun mit einem Punkt in Flensburg, sowie einer Geldbuße von 150 Euro rechnen. Während der Kontrolle eines 28-jährigen Verkehrssünders konnten zudem Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum gewonnen werden, was sich im Rahmen der Durchführung eines Drogenschnelltests bestätigte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

