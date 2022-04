Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Whatsapp-Betrug - bitte aufpassen!

Bingen (ots)

Weiler b. Bingen und Waldalgesheim, 20.04. Eine 62-Jährige erhielt eine angebliche Nachricht ihrer Tochter über den Messenger-Dienst Whatsapp: ihr Handy sei durch einen Wasserschaden unbrauchbar geworden und sie nutze ein anderes. Die angebliche Verwandte gab an, Rechnungen begleichen zu müssen und die Mutter solle nun aushelfen. Die 62-Jährige überwies daraufhin einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich. Erst bei der Folgeforderung schöpfte sie Verdacht und meldete den Vorfall. Ein anderer Geschädigter erhielt ebenfalls per Whatsapp die Forderung, Reparatur-Rechnungen für ein Handy in Höhe von etwa 3.000 EUR zu bezahlen.

Bitte seien Sie stets vorsichtig bei Nachrichten von unbekannten Nummern und überweisen Sie kein Geld! Halten Sie Rücksprache mit Ihrer Polizeidienststelle!

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell